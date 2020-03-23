Собака, казак в маске и гимн Лиги чемпионов – Ингулец подготовил сумасшедший челлендж "Оставайся дома"

Игроки Ингульца оригинально подошли к оформлению флешмоба для борьбы с коронавирусом.

Один из лидеров Первой лиги не устает удивлять публику экстравагантными выходками.

Ингулец определился со стадионом для участия в Премьер-лиге, – СМИ

На клубном YouTube-канале появилось видео, на котором несколько игроков Ингульца набивают туалетную бумагу. Впрочем, некоторые из них добавили свою изюминку в уже привычный челлендж. Гимн Лиги чемпионов, грубый подкат и собака – все это можно увидеть в смешном ролике. Вишенкой на торте стало изменение эмблемы клуба – строгий казак получил маску, которая уже является обыденностью для последних недель.

Напомним, по состоянию на 23 марта в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом, три из них – летальные.

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