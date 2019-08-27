Собака эпически прервала матч чемпионата Бразилии и опозорила стюарда – видео дня

Крузейро потерял очки в матче чемпионата Бразилии против КСА (1:1). Впрочем, главным героем поединка стали вовсе не футболисты.

На 76-й минуте матча 16-го тура чемпионата Бразилии КСА – Крузейро случился неординарный эпизод. Главный арбитр вынужден был остановить поединок из-за внезапного появления на газоне рыжей собаки.

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Пес спокойно шагал вдоль боковой линии, а после появления стюардов, которые пытались его поймать, внезапно ускорился. Один из работников стадиона настолько увлекся желанием поймать незваного гостя, что не удержался и смешно упал на газон. В итоге животное спокойно покинуло пределы поля, сорвав овацию болельщиков.

Поединок завершился вничью 1:1 – на гол Фреда КСА ответил точным ударом на 90+3 минуте. После 16-ти туров Крузейро набрал 15 очков и занимает 16 место. КСА – 19-й (12 пунктов).

Интересно, что именно вчера во многих странах (в частности, в США) праздновали День собаки. Возможно, пес таким способом решил отметить свой праздник?

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