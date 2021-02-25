Российский защитник Рубина Георгий Зотов, который в свое время поиграл за донецкий Металлург, вспомнил начало вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Появились люди в камуфляже, типа ОМОНа. Ходили, патрулировали улицы. Постепенно ситуация становилась все хуже и хуже. В центре города начались митинги, на выездах из города установили блокпосты. Закрыли аэропорт – из-за этого ко мне не смогла жена прилететь. Последние два месяца я оставался один на съемной квартире. Когда Металлург отправлялся на последние игры сезона, в Днепр и Киев, база еще принадлежала клубу. Позже ее заняли местные ополченцы.

"Когда мы должны были ехать в Украину, сбили самолет – погибли все": экс-лидер Шахтера – о российской оккупации Донбасса

Когда закончился чемпионат, все русские, кто был в Металлурге, – я, Безлихотнов, Каретник, тренеры – покинули Украину. Из Донецка выбирались через четыре или пять блокпостов. На каждом тормозили, проверяли документы. Сидели и думали: пропустят, не пропустят? Неприятно было. На машине добрались до Днепра и только оттуда полетели в Москву. Вещи из Донецка – обувь, одежду – мне потом на сборы Анжи в коробках переправили.

Ощутил ли изменение отношения украинцев к себе? Были случаи. Когда командой собирались, жены местных футболистов иногда разговаривали со мной на украинском языке. Принципиально. Под конец мы и сами понимали: нужно уезжать", – цитирует российского футболиста Championat.

Напомним, Зотов выступал за донецкий Металлург в сезоне 2013/14. Тогда команду возглавлял Сергей Ташуев. Сейчас россиянин защищает цвета казанского Рубина.

Лобановський, Пеле, остання розмова з Брагіним: легенда Шахтаря розпочинав у Динамо, а в 50 став зіркою Instagram