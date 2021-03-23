"Во-первых, сменился президент Федерации футбола (Павелко стал и.о. президента – прим.). Наверное, хотели какие-то изменения. Но я думаю, больше хотели со мной расстаться, чтобы одному человеку освободить место. Конечно, было неприятно. Но ничего, пережил. И не такое переживали.

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Что сказал Фоменко на это решение? Промолчал. Может, на тот момент была какая-то непонятная ситуация. Наверное, заставили его ничего не говорить. Но я не хочу в этом ковыряться, потому что это очень сложно. Может, я бы помог чем-то, советом. Тем более, во Франции.

Может, меня и не взяли из-за того, что все меня знают там, во Франции (смеется). Не хочется ничего говорить, но неприятная ситуация. Не было бы ничего страшного, если бы в сборной был еще один тренер. Но почему-то этого не произошло", – рассказал Заваров в интервью Youtube-каналу Кент.

К слову, Александр Анатольевич работал в сборной Украины с 2013 по 2016 годы. После его ухода в тренерском штабе появился Андрей Шевченко в роли помощника Фоменко.

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