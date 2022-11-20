Противостояние Рятувальныка и команды Clust порадовало поклонников футзала (и не только) роскошным голом.

Экстра-лига Украины, 9-й тур

Рятувальнык – Clust – 0:2

Голы: Мельник, 31, Семенченко, ?

Команды живо играли, обмениваясь острыми моментами, но счет 0:0 держался до 31 минуты. Андрей Мельник прошел по центру и результативно пробил между ног голкиперу.

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А уже через несколько мгновений голом отличился Ростислав Семенченко. Футзалист получил мяч, упал перед воротами, но не растерялся и в падении подхватил сферу, забросив в ворота. Фантастика!

Киевляне забили еще и третий раз команде из города Ромны, но гол не засчитали, ведь мяч пересек линию ворот после финального свистка.