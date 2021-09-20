Дортмундская Боруссия уверенно победила Унион Берлин, отметившись в воротах гостей 4 раза.

Вольфсбург спас ничью с Айнтрахтом и позволил Баварии возглавить Бундеслигу, Боруссия Д с дублем Холанда одолела Унион

Стоит отдать должное берлинцам, которые сумели отквитать 2 мяча, но на распределение очков это не повлияло. Несмотря на многообразие голов в поединке, стоит отметить шедевр от Эрлинга Холанда. Нападающий "шмелей" в прыжке сумел перебросить мяч через голкипера соперника и переправить мяч в ворота.

После 5-ти туров Бундеслиги Холанд уже успел отметиться 7-ю голами и тремя ассистами.

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