Сногсшибательный гол Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – Унион Берлин – 4:2
Боруссия Д принимала Унион Берлин в рамках 5-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов на Футбол 24.
Дортмундская Боруссия уверенно победила Унион Берлин, отметившись в воротах гостей 4 раза.
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Стоит отдать должное берлинцам, которые сумели отквитать 2 мяча, но на распределение очков это не повлияло. Несмотря на многообразие голов в поединке, стоит отметить шедевр от Эрлинга Холанда. Нападающий "шмелей" в прыжке сумел перебросить мяч через голкипера соперника и переправить мяч в ворота.
После 5-ти туров Бундеслиги Холанд уже успел отметиться 7-ю голами и тремя ассистами.
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