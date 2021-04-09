Официальный Twitter ЛЧ опубликовал нарезку креатива от звезд европейских клубов.

Звезды ПСЖ, оборона Челси и другие – УЕФА выбрал лучшую команду недели в Лиге чемпионов

На видео можно увидеть все – причудливые финты, обманные движения и "парашютные" розыгрыши углового. В кадр также попал форвард Реала Карим Бензема, который просто развлекался в неигровом моменте. А вот его одноклубник Марко Асенсио запомнился красивым голом в ворота Ливерпуля.

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Напомним, матчи 1/4 ЛЧ состоятся уже на следующей неделе – 13 и 14 апреля.

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