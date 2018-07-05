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"Снял паутинку": крутой гол из чемпионата Ирландии

08:00 5 Читати українською
"Снял паутинку": крутой гол из чемпионата Ирландии
Кевин Дивэйни / Фото: соцсети

Кевин Дивэйни с ирландского Богемианса забил невероятно красивый мяч.

В чемпионате Ирландии встречались Дублин и Богемианс. Зрители увидели лишь один гол в игре, однако он стоит 90 минут просмотра футбольного матча.

Хавбек Богемианс Кевин Дилейни принял мяч, обыграл оппонента и метров с 30 мощным ударом вложил полосатого в самую "девятку". Голкипер Дублина отреагировал на удар, однако шансов парировать пушечный выстрел не имел.

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