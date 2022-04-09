Уэсли Снейдер совсем забыл о диете после завершения профессиональной карьеры.

Победитель Лиги чемпионов и финалист ЧМ предстал в несколько сомнительной физической форме во время благотворительного матча в поддержку Украины.

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После 2019-го Снейдер набрал немало лишних килограммов и выделялся габаритами. Впрочем, мастерство экс-звезды Интера никуда не делось. 37-летний нидерландец порадовал публику несколькими дальними ударами и тонкими забросами на партнеров.

Напомним, все собранные с матча средства передали Евгению Левченко, а он использует их для поддержки украинцев, вынужденных бежать от войны.

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