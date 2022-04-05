Снейдер: Наше сердце со всем народом Украины – рассчитывайте на мою поддержку сейчас и в будущем
Бывший хавбек сборной Нидерландов Уэсли Снейдер выразил респект нашему государству в войне с российскими оккупантами.
"Наше сердце со всем народом Украины во время этого ужасного кризиса. Рассчитывайте на мою полную поддержку сейчас и в будущем.
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Объединяемся ради Украины. Остановим войну", – написал Снейдер на своей странице в социальной сети Твиттер. Этот пост стал своеобразным ответом Евгению Левченку, ранее поблагодарившему нидерландца за помощь в сборе средств для украинцев.
Напомним, действующий клуб Снейдера – Утрехт – собрал 25 100 евро для переселенцев и разрешил украинским детям бесплатно играть за команду.
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