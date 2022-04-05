"Наше сердце со всем народом Украины во время этого ужасного кризиса. Рассчитывайте на мою полную поддержку сейчас и в будущем.

Украинские дети получили возможность бесплатно играть и тренироваться в клубе Эредивизи

Объединяемся ради Украины. Остановим войну", – написал Снейдер на своей странице в социальной сети Твиттер. Этот пост стал своеобразным ответом Евгению Левченку, ранее поблагодарившему нидерландца за помощь в сборе средств для украинцев.

Напомним, действующий клуб Снейдера – Утрехт – собрал 25 100 евро для переселенцев и разрешил украинским детям бесплатно играть за команду.

Россия напала на Украину: соперники Динамо не доверяют Суркисам, ужасное убийство друга Коваленко (LIVE)