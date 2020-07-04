Снейдер может последовать примеру Роббена и также возобновить карьеру

Экс-хавбек Реала и Интера Уэсли Снейдер еще имеет возможность проявить себя в роли игрока.

В услугах 36-летнего нидерландца заинтересован Утрехт, сообщает NU.

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Генеральный директор клуба Джорди Зайдам подтвердил переговоры с ветераном, однако окончательное решение он еще не принял. Снейдер не уверен, что ему следует возобновлять карьеру после одногоднего перерыва. Утрехт – родной город звездного хавбека, правда, в местном клубе он не выступал.

Напомним, что несколько дней назад о возвращении в большой футбол сообщил еще один знаковый экс-игрок сборной Нидерландов – Арьен Роббен согласился помочь Гронингену.

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