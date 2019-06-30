Снейдер эпично повредил чужой автомобиль, находясь в нетрезвом состоянии – фейл дня

Иногда алкоголь конкретно меняет сознание человека. В этом убедился экс-полузащитник Аякса, Реала и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер.

Уэсли Снейдер, который защищает цвета Аль-Гарафы, попал в скандал. 35-летний экс-игрок Реала эпически сконфузился в Утрехте, сообщает AS.

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Снейдер в состоянии алкогольного опьянения вылез на крышу чужого автомобиля и существенно повредил его. Хавбек нанес несколько ударов по капоту, стеклу и бамперу, после чего с помощью других людей все же слез на землю.

Полиция задержала бывшего игрока Реала, Аякса, Интера и сборной Нидерландов. После того, как голландец пришел в себя, он возместил владельцу автомобиля ущерб, размер которых составил около 6 тысяч евро.

К слову, в текущем сезоне в активе Снейдера 6 голов в 11 матчах за Аль-Гарафу.