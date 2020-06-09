toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Снейдер дважды оставил в дураках игроков Динамо – УЕФА поздравил легенду Интера с днем рождения эффектным видео

12:41 76 Читати українською
Снейдер дважды оставил в дураках игроков Динамо – УЕФА поздравил легенду Интера с днем рождения эффектным видео
Снейдер против Михалика / Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций поздравил бывшего полузащитника Интера и сборной Нидерландов Уэсли Снейдера с днем рождения, выпустив видео с лучшими моментами хавбека.

УЕФА вспомнил самые яркие моменты Уэсли Снейдера и таким образом поздравил нидерландца с днем рождения в своем официальном Instagram.

"В перерыве матча с Динамо Моуринью от ярости разбил железный стол": экс-функционер Интера – о поединке Лиги чемпионов

На видео есть и довольно болезненные воспоминания для украинских болельщиков – например, ассист Снейдера на последних минутах матча против Динамо, или издевательский пас пяткой все в том же поединке.

Напомним, Снейдер в составе Интера выиграл Лигу чемпионов сезона 2009/2010, и все в том же 2010 году стал финалистом Чемпионата мира в ЮАР. Кроме Интера, Уэсли выступал за Аякс, Реал и Галатасарай.

Наступник Холанда розриває Австрію: аналогічна результативність, дивовижний хет-трик і супергол всупереч законам логіки

blog_ava
Иванович решил покинуть Зенит – Ракицкому подыскали звездного партнера
07:30
514
Теги
Видеоновости Динамо Киев Динамо Киев Уэсли Снейдер Уэсли Снейдер Интер Интер Лига чемпионов УЕФА
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
33
мин
Саарбрюкен
21:45
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук