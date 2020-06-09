Снейдер дважды оставил в дураках игроков Динамо – УЕФА поздравил легенду Интера с днем рождения эффектным видео

Союз европейских футбольных ассоциаций поздравил бывшего полузащитника Интера и сборной Нидерландов Уэсли Снейдера с днем рождения, выпустив видео с лучшими моментами хавбека.

УЕФА вспомнил самые яркие моменты Уэсли Снейдера и таким образом поздравил нидерландца с днем рождения в своем официальном Instagram.

"В перерыве матча с Динамо Моуринью от ярости разбил железный стол": экс-функционер Интера – о поединке Лиги чемпионов

На видео есть и довольно болезненные воспоминания для украинских болельщиков – например, ассист Снейдера на последних минутах матча против Динамо, или издевательский пас пяткой все в том же поединке.

Напомним, Снейдер в составе Интера выиграл Лигу чемпионов сезона 2009/2010, и все в том же 2010 году стал финалистом Чемпионата мира в ЮАР. Кроме Интера, Уэсли выступал за Аякс, Реал и Галатасарай.

Наступник Холанда розриває Австрію: аналогічна результативність, дивовижний хет-трик і супергол всупереч законам логіки