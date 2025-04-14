Португальский тренер был замечен в пабе Wetherspoons, где праздновал победу Вулверхэмптона над Тоттенхэмом (4:2), сообщает Daily Mail.

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На кадрах в соцсетях видно, как Перейра заходит в здание, и обнимается с болельщиками Вулвз. Это не первый раз, когда Перейра посетил Spoons, его видели там несколько раз, а после одной из побед его команды в марте он сказал, что пойдет праздновать в паб.

Витор Перейра возглавил английский клуб в декабре 2024-го года, заменив уволенного Гарри О'Нила. С момента его назначения "волки" выиграли 6 матчей и дважды сыграли вничью в 16-ти матчах чемпионата.

Напомним, Вулверхэмптон сейчас занимает 16-е место в турнирной таблице и на 14 очков больше Ипсвича, который находится на 18-й позиции, таким образом Вулвз сохранит прописку в высшем дивизионе Англии.

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