Украинский защитник Александр Насонов, которого летом обвинили в договорных матчах в чемпионате Молдовы, решил не продлевать контракт со своим текущим клубом.

"Все было очень странно. До сих пор не знаю, как и почему это произошло. С самого начала, как говорится, обос*али с ног до головы, а уже через две недели сняли все обвинения в "договорняках". Думаю, об этой ситуации лучше спросить у руководства Федерации футбола Молдовы.

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Относительно сезона... Двойное впечатление. Плюс в том, что отыграл все игры от звонка до звонка. А команде, наверное, не хватило времени, возможно чего-то еще. Мы не смогли выполнить задачи, которые перед нами ставились, поэтому назвать этот сезон удачным никак нельзя.

У меня закончился контракт, поэтому нахожусь в статусе свободного агента. С руководством Сперанцы продление соглашения не обсуждал.

Сейчас у меня желание одно – отдохнуть. Как сложится моя карьера дальше – загадывать не буду. Уже получил небольшой зарубежный опыт. Поеду ли я домой или продолжу выступления еще где-то – конкретики пока никакой нет. Буду заниматься поисками команды уже в следующем году", – сказал Насонов в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Насонов перешел в Сперанцу в статусе свободного агента в марте 2020 года. В Украине выступал за Волынь, Металлург Д, Мариуполь, Арсенал-Киев и ПФК Львов. Также в активе защитника 26 матчей за молодежную сборную Украины.

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