"Сначала надо будет спросить у мамы": Санчо обещает впервые попробовать пиво в случае победы Англии на Евро
Вингер сборной Англии Джейдон Санчо предложил несколько пари перед финалом Евро против Италии.
"Я привык красить волосы, поэтому для меня это не станет проблемой. Но мы должны это сделать вместе, я не собираюсь быть одним. Я сказал, что все должны стать блондинами.
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Думаю, я могу присоединиться к Деклану Райсу и впервые выпить пиво. Я никогда не пил пива. Я не слишком часто пью, поэтому даже не знаю... Сначала надо будет спросить у мамы", – приводит слова Санчо MEN.
Напомним, уже сегодня Италия и Англия сойдутся в финальном поединке Евро-2020. Матч состоится на лондонском Уэмбли, начало игры в 22:00.
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