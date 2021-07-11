"Я привык красить волосы, поэтому для меня это не станет проблемой. Но мы должны это сделать вместе, я не собираюсь быть одним. Я сказал, что все должны стать блондинами.

Италия – Англия: где смотреть финал Евро-2020

Думаю, я могу присоединиться к Деклану Райсу и впервые выпить пиво. Я никогда не пил пива. Я не слишком часто пью, поэтому даже не знаю... Сначала надо будет спросить у мамы", – приводит слова Санчо MEN.

Напомним, уже сегодня Италия и Англия сойдутся в финальном поединке Евро-2020. Матч состоится на лондонском Уэмбли, начало игры в 22:00.

55 років страждань – нарешті не соромно. Чому Англія виграє фінал Євро-2020, а за Саутгейта можна вболівати