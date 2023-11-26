Нидерландский специалист Йерун Схейпенс подтвердил, что войдет в тренерский штаб Марино Пушича и объяснил, почему согласился на такое предложение.

"Пушич искал кого-то с опытом в профессиональном футболе, но кто не слишком коммуникабельный и хочет подчеркнуть собственное видение.

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Сначала я проверил, достаточно ли это безопасно. Шахтер играет во Львове, возле границы с Польшей. У клуба есть база с полями, где все останавливаются. Поэтому я не буду сидеть в квартире где-то в городе один", – цитирует Схейпенса De Maas Driehoek.

Напомним, 30-летний нидерландец никогда не был профессиональным футболистом, а карьеру тренера начал в 2015 году с юниорами Венло. Его последним местом работы был середняк Эредивизи – Фортуна. К Шахтеру Схепенс присоединится в Гамбурге перед матчем Лиги чемпионов с Антверпеном (который состоится во вторник, 28 ноября). Предполагается, что Ерун подпишет с "горняками" контракт на полтора сезона с возможностью пролонгации еще на один год.

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