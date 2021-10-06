Голкипер Львова Александр Ильющенков рассказал об ужасном инциденте в матче 10-го тура против СК Днепр-1, который не помешал ему доиграть поединок.

"Диагностировали перелом височной кости. Все было динамично, но так получилось. Это футбол, ничего не поделаешь. Почему не попросил замену? Сначала было больно и начал отключаться.

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Затем благодаря врачам понял, что могу доиграть. Сказал, что если буду чувствовать себя плохо, то попрошу замену. Так и доиграл", – отметил Ильющенков в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, голкипер столкнулся с вингером СК Днепр-1 Александром Назаренко еще на 11 минуте поединка, но смог доиграть поединок до конца.

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