Украинский нападающий Евгений Селезнев досрочно покинул Малагу, но фанаты испанского клуба, похоже, не будут долго грустить.
34-летний форвард провел на Ла Росаледе лишь 12 неполных матчей, не забил ни одного гола и не помог "анчоусам" вернуться в Примеру. Фанаты андалусийской команды ожидали от Селезнева как финалиста Лиги Европы мощной игры под руководством своего бывшего тренера, однако очень быстро разочаровались. Евгений так и не сумел вернуть лучшую форму, прочно засев на скамейке запасных, поэтому расторжение контракта стало логичным шагом со стороны обеих сторон.
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Селезнев, по его же словам, рассматривает вариант с возвращением в Турцию, тогда как фанаты Малаги с самого утра провожают его троллингом. Однако, нашлись и те, кто действительно скучает после ухода украинца.
"Пуэрто Банус (пристань в Андалусии – прим.ред) покидает киллер".
"Сначала был Иско, сейчас – этот. Почему мы всегда должны отпускать лучших".
"Аль Тани в отставку! Селезнев, вернись".
"На одного толстяка меньше".
"Среда началась хорошо".
"От нас ушел "гранд".
"Но как мы могли разорвать контракт с лучшим игроком команды? Мы исчезнем".
Особенно преданный фанат посвятил украинцу эмоциональную песню: "Селезнев, ты навсегда останешься в наших сердцах".
"Спасибо, Селезнев. Твоя песня останется здесь как воспоминание о тебе. Мы будем скучать по тебе, хотя ты не забивал голов. Если бы ты перебрался сюда на 8 лет раньше, то достиг бы успеха бы без проблем".
"Я так и я умру, не отпраздновав гол игрока из Чернобыля".
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