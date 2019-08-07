"Сначала – Иско, сейчас – Селезнев. Почему мы отпускаем лучших": фаны Малаги провели украинца с троллингом и песней

Украинский нападающий Евгений Селезнев досрочно покинул Малагу, но фанаты испанского клуба, похоже, не будут долго грустить.

34-летний форвард провел на Ла Росаледе лишь 12 неполных матчей, не забил ни одного гола и не помог "анчоусам" вернуться в Примеру. Фанаты андалусийской команды ожидали от Селезнева как финалиста Лиги Европы мощной игры под руководством своего бывшего тренера, однако очень быстро разочаровались. Евгений так и не сумел вернуть лучшую форму, прочно засев на скамейке запасных, поэтому расторжение контракта стало логичным шагом со стороны обеих сторон.

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Селезнев, по его же словам, рассматривает вариант с возвращением в Турцию, тогда как фанаты Малаги с самого утра провожают его троллингом. Однако, нашлись и те, кто действительно скучает после ухода украинца.

"Пуэрто Банус (пристань в Андалусии – прим.ред) покидает киллер".

"Сначала был Иско, сейчас – этот. Почему мы всегда должны отпускать лучших".

"Аль Тани в отставку! Селезнев, вернись".

"На одного толстяка меньше".

"Среда началась хорошо".

"От нас ушел "гранд".

"Но как мы могли разорвать контракт с лучшим игроком команды? Мы исчезнем".

Особенно преданный фанат посвятил украинцу эмоциональную песню: "Селезнев, ты навсегда останешься в наших сердцах".

Siempre en nuestros corazones pic.twitter.com/YcbZoO5Aoi — A. Luna (@MrLuna90) August 7, 2019

"Спасибо, Селезнев. Твоя песня останется здесь как воспоминание о тебе. Мы будем скучать по тебе, хотя ты не забивал голов. Если бы ты перебрался сюда на 8 лет раньше, то достиг бы успеха бы без проблем".

"Я так и я умру, не отпраздновав гол игрока из Чернобыля".

Me voy a morí sin celebrar un gol de Chernobyl... pic.twitter.com/aXJBILWWcl — siempre_málaga (@oskilla__) August 7, 2019

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