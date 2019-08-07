toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
БРЮГГЕ - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Сначала – Иско, сейчас – Селезнев. Почему мы отпускаем лучших": фаны Малаги провели украинца с троллингом и песней

16:27 208 Читати українською
"Сначала – Иско, сейчас – Селезнев. Почему мы отпускаем лучших": фаны Малаги провели украинца с троллингом и песней
Селезнев покинул Малагу с жестким троллингом

Украинский нападающий Евгений Селезнев досрочно покинул Малагу, но фанаты испанского клуба, похоже, не будут долго грустить.

34-летний форвард провел на Ла Росаледе лишь 12 неполных матчей, не забил ни одного гола и не помог "анчоусам" вернуться в Примеру. Фанаты андалусийской команды ожидали от Селезнева как финалиста Лиги Европы мощной игры под руководством своего бывшего тренера, однако очень быстро разочаровались. Евгений так и не сумел вернуть лучшую форму, прочно засев на скамейке запасных, поэтому расторжение контракта стало логичным шагом со стороны обеих сторон.

"Ты хоть раз ее в губы целовал?" – Зинченко снова стал жертвой троллинга после очередного фото с Владой Седан

Селезнев, по его же словам, рассматривает вариант с возвращением в Турцию, тогда как фанаты Малаги с самого утра провожают его троллингом. Однако, нашлись и те, кто действительно скучает после ухода украинца.

"Пуэрто Банус (пристань в Андалусии – прим.ред) покидает киллер".

"Сначала был Иско, сейчас – этот. Почему мы всегда должны отпускать лучших".

"Аль Тани в отставку! Селезнев, вернись".

"На одного толстяка меньше".

"Среда началась хорошо".

"От нас ушел "гранд".

"Но как мы могли разорвать контракт с лучшим игроком команды? Мы исчезнем".

Особенно преданный фанат посвятил украинцу эмоциональную песню: "Селезнев, ты навсегда останешься в наших сердцах".

"Спасибо, Селезнев. Твоя песня останется здесь как воспоминание о тебе. Мы будем скучать по тебе, хотя ты не забивал голов. Если бы ты перебрался сюда на 8 лет раньше, то достиг бы успеха бы без проблем".

"Я так и я умру, не отпраздновав гол игрока из Чернобыля".

Твіттеріада. Проблеми у сім'ї Селезньова, найважливіший гол Яремчука, відверті фото Маші Реви – Зоря мусить перемагати

blog_ava
"Вилучення у Мюнхені згадую досі". Чому Олександр Кучер перейшов у Карпати і чи готовий пробачити Динамо
12:00
643
Теги
Статьи Евгений Селезнев Евгений Селезнев Малага Малага Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
4
мин
Краснодар
20:00
Порту
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук