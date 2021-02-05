"Когда я покидал Барселону, то мне было очень тяжело. Мне позвонил Куман и сказал, что не рассчитывает на меня. Я принял это решение, но сказал ему, что у меня действующий контракт и клуб должен что-то сделать с этим.

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Они предложили мне не появляться в предсезонке. Я отказал, поскольку у меня все еще был контракт и собирался появиться. Никто мне ничего четко не объяснял. С Бартомеу я не смог поговорить. Это сделал мой адвокат. Я вижу, как обстоят дела в Барселоне, и становится немного спокойнее.

Я мог бы остаться и сказать: "У меня контракт, я остаюсь здесь". Но я знал, что буду объектом атаки, если останусь. Из-за гордости я требовал перемен", – цитирует уругвайца Onda Cero.

Напомним, что Луис Суарес летом перебрался на Ванда Метрополитано и стал лидером нападения Атлетико. В его активе 16 матчей в Ла Лиге, в которых ветеран забил 14 мячей.

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