"Мне кажется, что вокруг сборной очень много негатива. Я смотрел некоторые пресс-конференции за последние несколько дней – мне не понравилось то, что я увидел, мне это не нравится.

Роналду надменно прокомментировал имитацию своего празднования звездой Манчестер Юнайтед: "Он увидит мое во время матча"

И честно говоря, некоторые вопросы, которые вы задавали, были просто неуважительными. Если ты хочешь получить от меня ответы, смотри мне в глаза, когда спрашиваешь. Нет смысла спрашивать меня о чем-то, а потом смотреть в свой компьютер. У тебя будет время для этого позже. Если понадобится, я повторю это десять раз", – цитирует Роналду talksport.

Реакция Криштиану вызвана вопросом о том, хватает ли желания у команды побеждать и играть в красивый футбол, и может ли нападающий выдержать все 90 минут матча. Также журналисты детально критиковали команду и Мартинеса в целом.