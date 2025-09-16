Дель Пьеро был главным кумиром юного Варди. “Когда я был маленьким, это был Дель Пьеро. Смотреть, как он играет, было невероятно. Наблюдать за тем, как он забивает каждую неделю, было для меня вдохновением.

"Он посоветовал": Варди объяснил, почему решил принять предложение Кремонезе – он общался с тренером топ-клуба АПЛ

Теперь, оказавшись здесь, в Серии А, я хочу делать то же самое – это очень увлекательно", – отметил Варди.

38-летний форвард покинул Лестер, чтобы присоединиться к Кремонезе на правах свободного агента. После 3 туров чемпионата его команда неожиданно поднялась на третью строчку.

Кремонезе поднялся в топ-3 Серии А, удержав выездную ничью с Вероной – Варди дебютировал в чемпионате Италии