"У меня замечательные воспоминания о предыдущей встрече на Бернабеу! Это был особенный матч для обеих команд. Но мы приехали в Мадрид пораженные коронавирусом, без семи или восьми игроков. Мы поехали в Испанию, понимая, что у нас нет выбора.

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Мы показали себя отличной командой и добились впечатляющего результата. Перед перерывом смотрел на табло и не верил – мы громили Реал 3:0. В раздевалке мы сидели молча. Мы смотрели друг другу в глаза, и казалось, что этого не могло быть. Но это было правдой. Это необычное воспоминание, одно из лучших, которые у меня остались в футболе, потому что Мадрид – это Мадрид.

Это правда, что мне везет забивать Реалу. В 2015 году я забил им в Украине, хотя мы проиграли 3:4. А в прошлом сезоне мы выиграли обе игры, и в Киеве я сделал счет 1:0. Посмотрим, получится ли у меня снова. Я две недели не играл из-за травмы, но сейчас готов.

Мы знаем, что должны быть очень внимательными, что любая небольшая ошибка может стоить нам гола, ведь у Реала много качеств. Мы знаем, что уже сделали это в прошлом году. Мы не можем потерпеть неудачу после 0:5 дома. Команда очень хорошо начала эту игру, но мы пропустили мяч, который не должны были пропустить. Это все изменило. Мы должны быть сосредоточены на каждой минуте. Если перед вами Винисиус, Бензема или Модрич, вы не можете растеряться ни на секунду. Вы не можете даже моргнуть. Это 90 минут полной концентрации", – приводит слова Дентиньо Marca.

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