Защитник Динамо Денис Попов рассказал о центрбеках "бело-синих", игра которых ему больше всего нравилась.

"Тарас Михалик хороший игрок был. Женя Хачериди мне тоже нравился. Мы с папой всегда смотрели матчи сборной Украины, Хачериди нам обоим очень нравился.

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Помню, когда я был в академии, на базе к нему страшно было подойти, чтобы попросить фотографию сделать. Боялся, что он откажет, неловко себя чувствовал. Но он нормальный парень – согласился сфотографироваться. Я смотрел на него снизу вверх. Мне он казался таким здоровым. Думал, какой же он большой", – сказал Попов в интервью FootballHub.

Заметим, Денис является воспитанником "бело-синих". В текущей кампании УПЛ защитник провел 5 матчей и даже успел отметиться одним голом.

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