Смолов попал в ДТП и разбил машину за 9 млн рублей

Форвард сборной России Федор Смолов разбил свою BMW M5.

Нападающий сборной России Федор Смолов попал в аварию. Инцидент произошел в Краснодаре. Футболист ехал за рулем своего BMW M5 First Edition, который стоит 9 миллионов рублей, сообщает sport24.ru.

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По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Обычно этой машиной управляет подруга Смолова, но в этот раз за рулем был сам футболист.