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Смольников – первый игрок хозяина чемпионата мира за 20 лет, который был удален

25 июня 19:16 87 Читати українською
Смольников – первый игрок хозяина чемпионата мира за 20 лет, который был удален
Игор Смольников / Getty Images

Защитник сборной России Игорь Смольников стал первым игроком хозяина Мундиаля за 20 лет, который получил удаление.

Во время матча 3 тура группового этапа ЧМ-2018 Уругвай – Россия на 36-й минуте защитник россиян Игорь Смольников получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Уругвай – Россия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Это первое удаление в составе хозяина чемпионата мира за 20 лет. Последний раз красную карточку получал защитник сборной Франции Марсель Десаи в финале ЧМ-1998.

Ранее Россия впервые в истории вышла в плей-офф.

ЧМ-2018 3 тур

Уругвай - Россия: Понедельник 25 июня 2018

Уругвай
Матч окончен
3 : 0
Россия
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ЧМ 2018 Россия Россия Уругвай - Россия Игорь Смольников Игорь Смольников
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