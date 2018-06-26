Смольников – первый игрок хозяина чемпионата мира за 20 лет, который был удален

Защитник сборной России Игорь Смольников стал первым игроком хозяина Мундиаля за 20 лет, который получил удаление.

Во время матча 3 тура группового этапа ЧМ-2018 Уругвай – Россия на 36-й минуте защитник россиян Игорь Смольников получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Уругвай – Россия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Это первое удаление в составе хозяина чемпионата мира за 20 лет. Последний раз красную карточку получал защитник сборной Франции Марсель Десаи в финале ЧМ-1998.

Ранее Россия впервые в истории вышла в плей-офф.