"Заря играла в два нападающих. Много забеганий за спину, приходилось много двигаться, закрывать зоны. Хорошая битва. Я получил удовольствие.

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Не скажу, что Заря чем-то удивила. Мы смотрели много видео, знали, что они хорошо контратакуют, неплохо двигаются. Они создали несколько хороших моментов в контратаках.

Тяжело оценить по этому матчу, какую строчку заняла бы Заря в Серии А, если бы играла в чемпионате Италии. Была довольно равная игра. У нас второй тайм был лучше, чем первый. Думаю, Заря была бы конкурентоспособной в любой лиге", – сказал Смоллинг в комментарии SportArena.

Напомним, Рома после 2-х туров идет в группе С Лиги конференций на первой строчке, набрав 6 очков. Заря с нулем в графе – последняя.

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