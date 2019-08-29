Смоллинг в шаге от перехода в Рому

Итальянская Рома хочет арендовать игрока "красных дьяволов". Он закроет проблемную позицию в команде Фонсеки.

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг может в ближайшее время стать игроком Ромы. Об этом в своем твиттере сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

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Римляне согласовали детали перехода и вскоре могут объявить о его подписании. Футболист присоединится к "волкам" на правах аренды за 3 миллиона евро.

Переговоры по 29-летнему центрбеку начались несколько дней назад: сначала манкунианцы требовали за трансфер игрока 20 млн, однако согласились отпустить Смоллинга в годовую аренду за 3 миллиона евро без права выкупа. Интересно, что на эту позицию итальянцы также рассматривали нашего Никиту Бурду.

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Напомним, Смоллинг перешел в Манчестер Юнайтед в 2010 году из Фулхэма за 8 млн евро. В прошлом сезоне в составе "красных дьяволов" игрок провел 34 поединка и забил один гол.