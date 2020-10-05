Многолетний защитник английского Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг окончательно перебрался в итальянскую Серию А. Прошлый сезон он там провел на правах аренды.

"Красные дьяволы" отпустили центрбека в Рим, сообщает официальный сайт клуба.

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Смоллинг подписал с Ромой 3-летний контракт. Ориентировочная сумма трансфера – 18 млн фунтов. На Олд Траффорд Смоллинг провел 9 сезонов, перебравшись в МЮ из родного Фулхэма. В составе манкунианцев защитник, в частности, завоевал два чемпионских титула.

Сезон 2019/20 Крис Смоллинг провел за "волков" на правах аренды. В его активе 37 матчей во всех турнирах, в которых англичанин забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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