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Смоллинг рассказал, почему стал веганом

11:37 60 Читати українською
Смоллинг рассказал, почему стал веганом
Крис Смоллинг / Sky Sports

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг признался, что побудило его стать веганом.

"Мы делали тест подколенного сухожилия, и я показал результат 35%. На велотренажере моя сила возросла.

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Я последовательно становлюсь сильнее и показываю лучшие результаты. Даже перед тем, как стал веганом, я вычеркнул красное мясо, и мое восстановление значительно улучшилось.

У меня были некоторые симптомы, но когда я полностью стал веганом, я их вообще не чувствую", – цитирует Смоллинга Sky Sports.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Крис Смоллинг Крис Смоллинг
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