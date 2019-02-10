Смоллинг рассказал, почему стал веганом

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг признался, что побудило его стать веганом.

"Мы делали тест подколенного сухожилия, и я показал результат 35%. На велотренажере моя сила возросла.

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Я последовательно становлюсь сильнее и показываю лучшие результаты. Даже перед тем, как стал веганом, я вычеркнул красное мясо, и мое восстановление значительно улучшилось.

У меня были некоторые симптомы, но когда я полностью стал веганом, я их вообще не чувствую", – цитирует Смоллинга Sky Sports.