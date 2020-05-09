Смоллинг получил 2 неожиданных варианта продолжения карьеры, – СМИ

Защитник итальянской Ромы Крис Смоллинг, права на которого принадлежат английскому Манчестер Юнайтед, может остаться в Серии А. Правда, не в столичном клубе.

Манкунианцы имеют запасной план, если "волки" не выкупят 30-летнего центрбека, сообщает Laroma24.it.

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Если Рома не заплатит 18 млн евро, то МЮ предложит Смоллинга другим итальянским грандам – Ювентусу и миланскому Интеру. Англичанин хорошо себя зарекомендовал на Апеннинах, но столичный клуб затягивает переговоры с Юнайтед. В частности, римляне пытаются продлить аренду защитника или договориться о рассрочке выплат за трансфер.

В нынешнем сезоне Крис Смоллинг провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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