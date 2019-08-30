Смоллинг перебрался в Рому на правах аренды

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Календарь Александрии в Лиге Европы – когда во Львов приедут команды из топ-чемпионатов и вернется ЯремчукЛига Европы — 18:43 380
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Лига Европы 2019/20: календарь матчей ДинамоЛига Европы — 18:30 622
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Північнолондонське дербі, гладіаторський бій у Римі, Зінченко і Ко у погоні за Ліверпулем: топ-5 матчів євровікендуМир — 17:00 289
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Шахтер – Манчестер Сити: стартовала продажа билетов на матч Лиги чемпионов – пропуски реализуют в 4 этапаЛига чемпионов — 16:50 222