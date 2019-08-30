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Смоллинг перебрался в Рому на правах аренды

21:49 60 Читати українською
Смоллинг перебрался в Рому на правах аренды
Крис Смоллинг / Твиттер Ромы

Новый клуб Паулу Фонсеки согласовал переход центрального защитника Манчестер Юнайтед.

Крис Смоллинг стал игроком Ромы, информирует официальный сайт "волков".

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Англичанин присоединился к римлянам на правах годичной аренды за 3 миллиона евро. Смоллинг будет играть в новом клубе под номером 6. В прошлом сезоне 29-летний защитник провел за Манчестер Юнайтед 34 матча и забил один гол. Центрбек не сыграл ни одной минуты за команду Уле Гуннара Сульшера в текущей кампании.

Напомним, Смоллинг перешел в Манчестер Юнайтед в 2010 году из Фулхэма за 8 млн евро.

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