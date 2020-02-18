Смоллинг может перебраться в Тоттенхэм

Защитник итальянской Ромы Крис Смоллинг, права на которого принадлежат английскому Манчестер Юнайтед, попал в сферу интересов лондонского Тоттенхэма.

Опытный центрбек может перебраться в стан "шпор" летом, сообщает Corriere dello Sport.

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Тоттенхэм ищет усиление линии обороны и собирается вернуть Смоллинга на родину. Конкуренцию лондонцам в борьбе за 30-летнего защитника составит Эвертон. Кроме того, попытается выкупить англичанина и Рома, за которую Смоллинг выступает на правах аренды. Он имеет действующий до лета 2022 года контракт с МЮ.

В нынешнем сезоне Крис Смоллинг провел 19 матчей за "волков" в Серии А, в которых забил 2 мяча.

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