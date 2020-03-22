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Смоллинг готов согласиться на снижение зарплаты, чтобы остаться в Роме

18:57 32 Читати українською
Смоллинг готов согласиться на снижение зарплаты, чтобы остаться в Роме
Крис Смоллинг / Getty Images

Английский центрбек, который выступает за "волков" на правах аренды, не хочет возвращаться в Манчестер Юнайтед.

Получив стабильную игровую практику в Роме, Смоллинг намерен остаться в итальянском клубе после окончания срока его аренды из Манчестер Юнайтед.

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Для того, чтобы подписать полноценное соглашение с римлянами, Смоллинг готов пойти на снижение зарплаты, информирует Sky Sport Italia. В свою очередь, Рома тоже хочет сохранить защитника в своем составе.

В нынешнем сезоне Смоллинг провел за "джалоросси" 21 встречу в Серии А и забил 2 гола.

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Теги
Италия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рома Рома Крис Смоллинг Крис Смоллинг
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