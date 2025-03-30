Состоялись очередные матчи в МЛС с участием украинцев. Результаты и обзор встреч –в этой новости на "Футбол 24"

МЛС, 6-й тур

Ди Си Юнайтед – Коламбус Крю – 1:2

Голы: Бентеке, 13 – Росси, 16, 65

Интер Майами – Филадельфия – 2:1

Голы: Тейлор, 23, Месси, 57 – Газдаг, 80

Чикаго Файр – Монреаль – 1:1

Голы: Зинкернажел, 40 – Сали, 50

Сан-Диего – Лос-Анджелес – 3:2

Голы: Маквей, 21, Валакари, 34, Мигхтен, 40 – Смоляков, 43, Ундер, 45+5

Удаление: Жезуз, 53

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Коламбус Крю переиграл Ди Си Юнайтед. Привычно, Евгений Чеберко вышел в стартовом составе. Украинец провел на поле все 90 минут. Его точность передач составила 92%, он совершил два отбора, 4 выноса, трижды возвращал потерянный мяч. Коламбус Крю находится на третьем месте с 12 баллами.

Интер Майами получил три очка в матче против Филадельфии. Хозяева открыли счет на 23 минуты благодаря Тейлору, а удвоить счет сумел Лионель Месси. Филадельфия ответила лишь голом на 80 минуте и этого было не достаточно, чтобы добыть очки. Интер Майами возглавляет таблицу с 13 очками.

Чикаго Файр и Монреаль расписали ничью 1:1. Геннадий Синчук не попал даже в заявку на эту встречу. Команда украинца находится на последнем месте в таблице с двумя очками.

Лос-Анджелес проиграл Сан-Диего в напряженном матче. Артем Смоляков вышел на игру в стартовом составе. Уже на 40 клуб украинца горел 0:3. Отыграть один гол помог именно Смоляков. Мяч отскочил к Артему, он прицелился и фантастическим дальним ударом переправил его в ворота. Это первый гол защитника в МЛС. Ундер еще до перерыва сократил отставание до одного мяча, но Лос-Анджелесу не удалось зацепиться хотя бы за одно очко. Команда Смолякова в турнирной таблице западной конференции находится на седьмой строчке с 9 баллами.