Сан-Диего одержал победу над Лос-Анджелесом (2:1) в очередном матче МЛС. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

МЛС

Лос-Анджелес – Сан-Диего – 1:2

Голы: Буанга, 17 – Лосано, 33, Дрейер,66

Синчук стал одним из худших в канадском дерби, Сваток подарил гол сопернику, тревожная тенденция Чеберка: МЛС

В ночь на 1 сентября состоялся один матч текущего сезона МЛС, в котором Лос-Анджелес Артема Смолякова встречался с Сан-Диего. Украинский защитник отыграл весь поединок.

Матч начался хорошо для хозяев, которые открыли счет на 17-й минуте. Мартинес отдал классный пас в штрафную на Буангу, а тот перебросил вратаря. Сан-Диего восстановил паритет еще в первом тайме – гости разыграли быструю атаку, которая завершилась точным ударом Лосано.

А на 66-й минуте Лос-Анджелес пропустил во второй раз. Тверсков отдал хороший пас вперед, который не смог перехватить Смоляков, далее Дрейер обманным движением уложил украинца на газон и пробил мимо голкипера. В итоге, Сан-Диего одержал победу и остается на первой позиции в Западной конференции МЛС, Лос-Анджелес – 5-й.