Кубок лиг

Тигрес УАНЛ – Лос-Анджелес – 1:2

Голы: Лопес Родригес, 47 – Мартинес (пен.), 38, 64

Коламбук Крю – Леон – 1:0

Гол: Арфстен, 53

Монреаль – Пуэбла – 1:2

Голы: Овусу, 48 – Гомес, 58, Марин, 73

Удаления: Вотерман, 23 – Кастильо, 90+1

Месси получил травму в матче Кубка лиг – Де Пауль отметился двумя ассистами, Альба спас Майами от фиаско на 90+2

За океаном состоялись поединки североамериканского Кубка лиг. Артем Смоляков вышел в стартовом составе Лос-Анджелеса на матч против мексиканского Тигреса. Клуб украинца забил первым благодаря голу Мартинеса с пенальти. Тигрес сравнял счет вскоре после перерыва. На 64-й минуте Смоляков отдал пас на Мартинеса, который прошелся по флангу и забил победный мяч. В матче с Тигрес УАНЛ украинский защитник отметился дебютным ассистом за Лос-Анджелес.

Монреаль Геннадия Синчука встречался с Пуэблой. Украинец вышел на поле в стартовом составе, однако был заменен сразу после перерыва. Монреаль еще в первом тайме остался в меньшинстве – прямую красную получил Вотерман. Еще через несколько минут Пуэбла не реализовала пенальти. Монреаль в меньшинстве смог выйти вперед усилиями Овуса, однако канадцы растеряли преимущество, пропустив два гола во втором тайме. Геннадий Синчук несмотря на то, что сыграл всего 45 минут, получил высокие оценки от статистических порталов.

Коламбус Крю противостоял мексиканскому Леону. Украинский защитник Коламбуса Евгений Чеберко всю игру провел на скамейке запасных, а его клуб одержал минимальную победу благодаря голу Арфстена во втором тайме. Сейчас клуб украинца возглавляет турнирную таблицу МЛС с 7 очками.