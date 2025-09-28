Состоялись очередные матча МЛС. Результаты и обзоры встреч – в этой новости на "Футбол 24".

МЛС

Торонто – Интер Майами – 1:1

Голы: Михайлович, 60 – Альендо, 45+1

Чикаго – Коламбус Крю – 2:0

Голы: Гутман, 25, Куперс, 70

Сент-Луис – Лос-Анджелес – 0:3

Голы: Буанга, 15, Сон, 45+4, 60

Солт-Лейк – Остин – 3:1

Голы: Охеда, 45, Едлин, 49, Олатунджи, 82 – Сабович, 90+2

Интер Майами расписал ничью с Торонто. Гости забили гол в конце первого тайма. Навесную передачу Жорди Альбы замкнул Альендо, а Месси сделал передасист. Впрочем, победу удержать не удалось, Торонто после перерыва отыгрался. Несмотря на преимущество во владении, Интер Майами не смог забить еще.

Евгений Чеберко вышел в стартовом составе против Чикаго. Матч для команды украинца завершилась поражением. Защитник Коламбус Крю отыграл 83 минуты, точность передач его составила 87%, сделал восемь передач в зону соперника, четыре выноса, два перехвата и выиграл 50% дуэлей.

Очередной отличный матч за Лос-Анджелес провел Артем Смоляков. Украинец записал в свой актив два результативных действия, ассистировал легенде АПЛ Сону. Защитник сначала отдал на ход корейцу, который протащил мяч и легко отправил его сетку. А во втором тайме Смоляков уже ассистировал находясь в штрафной площадке. Артем мог бы и пробить сам, но решил отдать на Сона, стянув на себя двух защитников.

Остин имел неудачный выезд в Солт-Лейк. Александр Сваток на поле не вышел, просидев в запасе весь матч.

