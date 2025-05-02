– Есть много, что комментировать, но не хочу об этом все говорить. Мы на поле играли в большинстве с 20-й минуты матча, но из-за ужасных ошибок в защите мы смогли пропустить три мяча. Так что, такой наш уровень. А в атаке смогли лишь запихнуть то ли забить два гола – нет разницы. Очень сильное разочарование.

Дубль Чачуа и два автогола в видеообзоре матча Левый Берег – Карпаты – 2:3

– Команда играет с желанием, с сердцем, но этот ужасный разрыв между "я хочу" и "я могу" не дает вам вытаскивать вот такие матчи. Что с этим делать?

– Надо работать и верить в себя и футболистов. Понимаете, психология – такая вещь, что мы делали много перехватов в центре поля. Выбегали в атаку, а там ничего не смогли сделать. Команда играет вдесятером, много свободных зон. Были возможности для взятия ворот, а мы не могли этим воспользоваться. Вот ответ на ваш вопрос. Нужно работать. У нас еще есть матчи, поэтому мы будем биться до последнего. Если будет азарт и сердце, то я верю, что все будет хорошо.

– Как вы работаете над психологией со своей командой?

– Ходим и гладим по голове – вот и все. Должна быть холодная голова. Опять мы возвращаемся к психологии футболиста. Об этом можно долго говорить. На тренировках мы работаем. Меня бесит то, что мы играем в большинстве 70 минут и пропускаем три гола. Я даже не могу подобрать слова, – цитирует Первака официальный сайт Карпат.

Напомним, сейчас Левый Берег занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ с 23-мя очками. От зоны прямого вылета команду отделяют 3 балла.

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