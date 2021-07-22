Смит-Роу подписал долгосрочный контракт с Арсеналом и забрал культовый номер
"Канониры" решили укрепить отношения с одним из открытий прошлого сезона.
Эмиль Смит-Роу подписал с Арсеналом новый долгосрочный контракт, сообщает официальный сайт клуба.
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Детали не уточняются, но по данным Transfermarkt, 20-летний хавбек поставил подпись под соглашением до лета 2026 года. Также Эмиль взял себе культовый 10-й номер, который раньше носили, в частности, Озил, Уилшир, Бергкамп, ван Перси.
Заметим, что в прошлом сезоне Смит-Роу, который является воспитанником Арсенала, провел 37 поединков во всех турнирах, забив 7 мячей и отдав столько же результативных передач.
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