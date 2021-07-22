Эмиль Смит-Роу в дальнейшем будет играть в Арсенале / Сайт клуба

Эмиль Смит-Роу подписал с Арсеналом новый долгосрочный контракт, сообщает официальный сайт клуба.

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Детали не уточняются, но по данным Transfermarkt, 20-летний хавбек поставил подпись под соглашением до лета 2026 года. Также Эмиль взял себе культовый 10-й номер, который раньше носили, в частности, Озил, Уилшир, Бергкамп, ван Перси.

Заметим, что в прошлом сезоне Смит-Роу, который является воспитанником Арсенала, провел 37 поединков во всех турнирах, забив 7 мячей и отдав столько же результативных передач.

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