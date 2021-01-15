Наставник Астон Виллы Дин Смит стал лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам прошлого месяца, сообщает официальный сайт турнира.

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В декабре АВ набрала 11 очков в 5-ти матчах. В этой номинации Смит опередил Карло Анчелотти (Эвертон), Сульшера (Манчестер Юнайтед), а также Шона Дайча (Бернли).

После 15-ти матов АПЛ подопечные Смита расположились на 8-й строчке. Сейчас лидером гонки является Манчестер Юнайтед, который опережает Ливерпуль на три очка.

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