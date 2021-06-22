"Смешно видеть, насколько большая у него задница, но она очень важна для его стиля игры. Азар очень опасен, когда мяч у него.

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У игрока могут быть считанные секунды, прежде чем к нему приблизится соперник. Я помню со времен выступлений за Манчестер Сити, все пытаются ограничить свое время с мячом. Когда он достается Азару, он уже знает, что оппонент приближается. Он ждет последнего момента и использует свою задницу, чтобы заблокировать соперников. Это почти как удар. Затем, когда между ними появляется пространство, Эден начинает атаку.

Он не единственный кто так делает. Есть гораздо больше случаев, когда игроки используют свои задницы, чтобы оттеснить соперника. Антуан Гризманн, Луис Суарес и Серхио Агуэро, но никто не делает это лучше, чем Азар. То, как он умеет контролировать мяч после использования своей задницы, то, как он использует свое тело и бедра для защиты мяча в окружении защитников, его умение двигаться в любом направлении после удара невероятные", – цитирует Яя Туре Record.

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