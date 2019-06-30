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Смертельно больной Риксен в последний раз публично появился на людях

15:21 307 Читати українською
Смертельно больной Риксен в последний раз публично появился на людях
Фернандо Риксен и его близкие / фото из соцсетей

В Глазго прошел благотворительный вечер в честь бывшего полузащитника сборной Нидерландов Фернандо Риксена.

Около месяца назад неизлечимо больной Фернандо Риксен заявил, что у него больше нет сил появляться на людях. 42-летний голландец решился провести прощальную вечеринку, которую посетили около 200 человек – преимущественно родных и близких экс-футболиста, а также несколько фанатов, сообщает Scottish Sun.

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Напомним, Риксен страдает боковым амиотрофическим склерозом около 6-ти лет. Бывший футболист уже не может даже разговаривать, а общается с помощью специальной программы.

По словам жены Риксена, он любит внимание, но у него больше нет сил посещать массовые мероприятия. Эта своеобразная вечеринка стала последним публичным появлением Риксена, который остаток жизни проведет в специальной больнице в Шотландии.

"Ти стаєш "овочем" і очікуєш смерті – навіть рак не такий безжальний". Навіжений Фернандо Ріксен бухав, нюхав кокс, ламав носи, але зараз володіє тільки одним пальцем

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Теги
Мир Рейнджерс Рейнджерс Зенит Зенит Нидерланды Нидерланды Фернандо Риксен
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