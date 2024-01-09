"У меня нет слов. Богдан - мой близкий человек, друг, с которым мы всегда смотрели друг другу в глаза. Я оплакиваю его так же, как и все родные".

Умер Богдан Шершун – экс-игроку сборной Украины и легенде Днепра было всего 42 года

У Богдана была опухоль мозга, он был в Бельгии. Он боролся, лечился. 42 года, красавец, голубые глаза… Ушел – и все", – заявил в комментарии Sport 24 российский экс-футболист Ролан Гусев, с которым Шершун пересекался в московском ЦСКА, Днепре и киевском Арсенале.

Напомним, Шершун – воспитанник Днепра, за который в общей сложности сыграл 169 матчей (4 гола и 2 ассиста). В составе московского ЦСКА получил Кубок УЕФА. Также успел поиграть за киевский Арсенал, Кривбасс, Волынь.

За национальную сборную Украины Богдан Шершун дебютировал в 2003 году под руководством Олега Блохина и сыграл 4 матча (последний – в 2006). Завершил карьеру в 2014 году. После этого работал на телевидении и играл за сборную Украины среди ветеранов.

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