Организатор трагического перелета, 67-летний Дэвид Хендерсон, приговорен к 18 месяцам тюремного заключения, сообщает ВВС.

Семья погибшего Салы подала в суд на Нант и Кардифф

У пилота Дэйва Ибботсона не было лицензии на коммерческие рейсы, а самолет находился в ненадлежащем техническом состоянии. Хендерсон должен был сам сесть за штурвал, однако в это время отдыхал в Париже и попросил коллегу совершить короткий перелет. После аварии организатор пытался скрыть свою причастность, что также было учтено в ходе следствия. Адвокаты осужденного объявили о намерении подать апелляцию.

Напомним, авиакатастрофа произошла 21 января 2018 года. Кардифф подписал Эмилиано Салу из Нанта за 15 млн фунтов, и аргентинец должен был пересечь Ла-Манш на самолете. К сожалению, до места назначения 28-летний футболист и 59-летний пилот не добрались – воздушное судно исчезло с радаров и упало в воду неподалеку от острова Гернси. Через 2 недели на глубине 63 метров были обнаружены обломки самолета и одно тело. Позже выяснилось, что оно принадлежит именно Сале, а вот тело Ибботсона так и не обнаружили.

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