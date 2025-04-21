Папа Римский уходит в отставку или умирает каждый раз, когда Авеллино повышается в классе.

Авеллино завоёвывает путёвку в более высокий дивизион каждый раз, когда умирает папа Римский. Эта тенденция происходит с 1958 года, информирует Il Mattino.

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Впервые это совпадение произошло в 1958 году со смертью Пия XII и выходом Авеллино в Серию C. В 1963 году прощание с Иоанном XXIII совпало с восстановлением команды после вылета в предыдущем году.

В 1978 году, когда уже умерли два папы, и было столько же конклавов: один для возвращения Павла VI и следующий, через 33 дня, с заменой Иоанна Павла II. Само собой разумеется, что это был год самой важной победы "волков" с историческим выходом в Серию А.

В 2005 году история продолжилась с Каролем Войтылой и еще одним историческим финалом плей-офф, выигранным у Наполи.

В 2013 году отставка Бенедикта XVI не стала исключением – команда вышла в Серию В. Он скончался в 2022 году.

В этом сезоне "волки" выступали в Серии С и досрочно гарантировали себе повышение в классе.

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