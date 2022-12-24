Смерть накануне Рождества: 22-летнего футболиста застрелили на улице
Далеко не все французские клубы встретят праздники в хорошем настроении.
В ночь с 22 на 23 декабря скончался 22-летний нападающий Сантана Менди. Известие о трагедии сообщил его клуб – Обань из четвертого дивизиона Франции.
Умер чемпион мира, всю карьеру проведший в одном клубе
Футболист стал участником перестрелки по улицам Марселя. Одна из пуль попала в Менди, нанеся рану несовместимую с жизнью. "Он оставит большую пустоту и навсегда будет одним из нас. Все наши мысли и соболезнования обращены к его семье", – грустно констатирует пресс-служба Обани.
Менди выступал на позиции форварда, но не мог похвастаться выдающейся карьерой. После академии Марселя нападающий бродил по клубам английской трясины, Андорры, а затем вернулся на родину. Сантана присоединился к Обани летом и за 11 матчей в нынешнем сезоне успел оформить лишь один гол.
"Пропоную його для наступної страти": єдиний гол в історії ЧС із пасу поліціянта, або За що вбили капітана Югославії