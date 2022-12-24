Далеко не все французские клубы встретят праздники в хорошем настроении.

В ночь с 22 на 23 декабря скончался 22-летний нападающий Сантана Менди. Известие о трагедии сообщил его клуб – Обань из четвертого дивизиона Франции.

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Футболист стал участником перестрелки по улицам Марселя. Одна из пуль попала в Менди, нанеся рану несовместимую с жизнью. "Он оставит большую пустоту и навсегда будет одним из нас. Все наши мысли и соболезнования обращены к его семье", – грустно констатирует пресс-служба Обани.

Менди выступал на позиции форварда, но не мог похвастаться выдающейся карьерой. После академии Марселя нападающий бродил по клубам английской трясины, Андорры, а затем вернулся на родину. Сантана присоединился к Обани летом и за 11 матчей в нынешнем сезоне успел оформить лишь один гол.

L’AFC a appris avec une grande tristesse la tragique disparition de Adel Santana Mendy.



Il laissera un grand vide et demeurera à jamais l’un des nôtres.



Toutes nos pensées et nos condoléances vont à sa famille. pic.twitter.com/HAZXSH7JLa — Aubagne FC (@AubagneFoot) December 24, 2022

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