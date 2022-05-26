Бывший вратарь и глава ПФЛ Святослав Сирота только после ранения смог вернуться в более безопасное место и рассказать все ужасы войны.

– Вы приехали на ноль, провели там много времени. Что самое страшное вспоминается с тех пор?

– Я не могу сказать, что особенно что-то вспоминается… С одной стороны, дни почти все одинаковы. А с другой – они все разные… Я могу выделить даже не то когда мне прилетело, а когда был прорыв вражеской ДРГ. Все пошли на позиции, потому что не знали, где они могут находиться.

Всё было новым для нас. Вертолеты начали летать, фигачить, и танки начали фигачить. Лежишь и думаешь – прилетит, не прилетит? Когда в окопе или блиндаже – ты защищен более-менее. А когда просто лежишь на такой насыпи, сверху тебя все видно. Дрон завис, и ты понимаешь, что он где-то над тобой. А другой думает, что дрон над ним. И потом прилетает. Я не могу сказать, что какой-нибудь день особенный. Каждый день сюрпризы давал.

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– Вы видели смерть?

– Видел.

– Близко?

– Почти на руках… Не хотел бы об этом… Это не очень хорошие воспоминания. Надо ребятам, которые едут туда, понимать, что они должны быть готовы ко всему. Это очень тяжело, конечно… Ничего хорошего в этом нет.

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– Вы были на нуле больше месяца…

– Есть люди, которые дольше были. Контрактники – по несколько месяцев. Если бы не эта мина... Я даже не знаю, что это было, наверное, и сейчас бы мы там были.

– Вы говорите о дне, когда получили ранение…

– Да. Я был в блиндаже, и вдруг увидел вспышку – что-то прилетело. Там и танк стрелял и миномет. Вспышка произошла и сразу все, сразу уши заложило. Сразу как в замедленном фильме. Хопа – и поплыл… И общение такое, словно плаваешь, и чувствуешь себя как пьяный. Дошел, упал, лег и подняться уже не смог.

– Кто был около вас?

– На тот момент я один был. Потому я в блиндаже был, а другие были в огневой точке. Мы там меняемся. То есть другие находятся там и сообщают о ситуации. Прямо в блиндаж прилетело.

– Вы знаете из чего прилетело?

– Я так и не понял. Это был не первый выстрел. Там и танк работал, и минометы. То ли то, то ли это – не знаю. Вспышка была… – сказал Сирота в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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