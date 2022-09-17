Смерть английской Королевы Елизаветы II оставила в тайне футбольные предпочтения ее Величества. Впрочем, есть несколько интересных вариантов, за кого же болела Елизавета II.

Она взошла на британский трон в далеком 1952 году, когда мир футбола был совсем другим. К примеру, статусом действующего чемпиона планеты владела сборная Уругвая, Манчестер Юнайтед лишь в третий раз в истории стал сильнейшей командой Англии, а чемпионат Европы начнут разыгрывать только через 8 лет.

Многие десятилетия оставалось загадкой, какой же команде симпатизировала Елизавета II. И нам удалось немного разнюхать! Светлой памяти легендарной королевы Соединенного Королевства посвящается...