Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) официально подтвердил предыдущее решение Комитета ФИФА в пользу французского клуба.

Сала не имел ни единого шанса спастись после падения самолета – новые подробности катастрофы

Общая сумма трансфера составляла 17 млн ​​евро, но Сала трагически разбился в авиакатастрофе во время перелета из Франции в Британию. CAS считает, что Кардифф должен оплатить 6 млн евро первого транша, полностью согласованного за 2 дня до смерти аргентинца. Валлийцы не согласны с этим вердиктом и платить пока не собираются. Кардифф планирует подавать еще одну апелляцию, а в случае повторной неудачи обратится в неспортивный суд и попытается выбивать компенсацию из виновников трагедии. В частности, есть вопросы к Нанту и его представителям, которые были обязаны более качественно организовать перелет.

Напомним, Сала перешел из Нанта в Кардифф Сити в зимнее трансферное окно 2019 года. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позже, принадлежало Сале. Тело пилота так и не обнаружили.

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